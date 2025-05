Corinthians tem 'tradição' quebrada e perde pela 1ª vez após eleição de novo papa

A derrota do Corinthians para o Mirassol neste sábado, marcou também a quebra de uma importante tradição que agitou a torcida alvinegra: foi a primeira vez que o clube perdeu o primeiro jogo ocorrido após a eleição de um novo papa na Igreja Católica. O americano Robert Prevost foi escolhido como pontífice, na última quinta-feira, e adotou o nome de Leão XIV.

Neste sábado, o time alvinegro enfrentou o Mirassol em uma partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro e saiu do estádio José Maria de Campos Maia com a derrota por 2 a 1. Essa foi, também, o primeiro revés de Dorival Junior à frente do Corinthians. O ex-técnico da seleção brasileira assumiu o time da capital no começo de maio e fez três jogos no comando do clube.

Desde a fundação do Corinthians, 10 conclaves foram realizados - nove deles com uma vitória alvinegra após a escolha do Santo Padre. A última vez que o resultado foi positivo aconteceu na eleição do papa Francisco, em 2013. Na ocasião, o Corinthians anotou um placar de 3 a 0 contra o Tijuana, em um jogo da Copa Libertadores: