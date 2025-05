Minutos de silêncio

POR LUIZ GUILHERME PIVA



"Vendem-se: sapatos de bebês, nunca usados." (Ernest Hemingway)



Na vila, periferia descalça, limite do nada, ela, sozinha desde sempre no seu barracão, fazia faxina, cuidava de idosos, entregava mandados, o que precisasse.



E todo final de tarde juntava a molecada no terreno perto do lixão. Um punhado para cada lado, sujos, quase nus, barrigas pontudas, ossos vazando da costela, olhos acesos - a bola eram restos de outras que ela costurava.



Colocava-os primeiro para correr e se exercitar. Depois, explicava a importância da pelada, do respeito, da brincadeira, e que o jogo só terminaria quando o dia se apagasse.



Mas, antes do início, fazia o minuto de silêncio. Todos com as mãos às costas, cabeça baixa. Ela no meio, o rosto para o céu, de olhos fechados.



E então ficava assistindo até o escuro terminar o jogo.



Anos. Décadas.



Desde novinha até muita idosa.



Adultos que já tinham jogado ali voltavam e reviam-se nos novos meninos durante o minuto de silêncio e a correria.



Depois acompanhavam-na com os olhos singrando a noite até o barracão que ninguém nunca visitou.



No dia em que ela não foi e entraram, o corpo estava sereno na cama, as mãos cruzadas.



Dentro delas, a touquinha e os sapatinhos.



Muito velhos.



Mas sem uso.

_________________________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras