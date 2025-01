Quais as vantagens que o São Paulo vê em realizar pré-temporada nos EUA

Diretores do clube acreditam que o tempo de convivência nesse período equivale a mais de um mês de treinamentos no Brasil. O clube não tem estrutura na Barra Funda para essa concentração e não pensa em utilizar Cotia nesse cenário com os profissionais.

A escolha pelos Estados Unidos agradou boa parte do elenco pela questão familiar. Parte dos jogadores aproveitou para passear pelo país, visitar os parques de Orlando e se apresentar direto no hotel na cidade.

O Tricolor, inclusive, quase assinou no ano passado um contrato válido por três anos com a FC Series. O clube queria fechar três pré-temporadas em solo americano, mas um patrocinador perdido nos últimos dias fez com que a equipe recuasse da ideia — e, agora, o calendário se tornou uma dificuldade.

Pré-temporada diferente por ser em outro país. Tem um videogame, um truco, sempre tem resenha. Nosso elenco mudou pouco, mais jogadores saíram que chegaram. Já estávamos entrosados, mas essa pré-temporada assim facilita. Segunda vez que venho para Orlando, para os parques, deu para aproveitar um pouco. É um lugar fantástico Ferreirinha