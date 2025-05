Pelo fim da ideologia da 'boa-mãe'

Das mães periféricas que todos os dias observam seus filhos e filhas saindo para a escola e fazem uma oração para que não sejam assassinados por homens fardados que usam armas e balas pagas com o dinheiro dos nossos impostos. Das mães que precisam ir sozinhas a reuniões escolares, das mães que não queriam ter sido mães, das mães que gestaram depois de estupradas, das mães que querem largar tudo e sair correndo mas ficam mesmo que isso represente sua morte. Das mães trans que gastam seus dias atrás do direito de terem seu nome social e sua maternidade reconhecida pelo Estado. Das madrastas em relacionamentos heterossexuais que acabam tendo que absorver a negligência do pai biológico. Das mães lésbicas, das mães vítimas de violência obstétrica, das mães negras a quem foi negada quantidade decente de anestesia durante o parto, das mães estupradas enquanto pariam.

Das mães que colapsam, que não aguentam, que se desesperam, que desistem, que berram por ajuda sem serem escutadas.

Maternidade não é destino de mulher. Maternidade deveria ser escolha consciente. E deveria ser executada por um vilarejo, como diz o ditado. Onde está o vilarejo?

O presidente da República postou em suas redes sociais vídeo bonito e comovente sobre o dia das mães, sem uma linha sobre o aspecto social da maternidade. Nada. Zero. Onde está o vilarejo, Lula? Onde está o apoio social às mães? O aspecto poderia pelo menos ter feito parte de seu bonito vídeo.

Onde estão as creches públicas? As escolas? Os centros culturais nas periferias e favelas? Onde está a educação sexual que poderia impedir milhões de casos de abuso de menores por pais, tios, amigos dos pais etc? Onde está a licença-maternidade extensa e bem remunerada? Onde está o direito de interromper a gravidez indesejada? Onde está a fiscalização sobre pai de pagar pensão sem burlar a lei fingindo que ganha menos do que realmente ganha? Onde está o transporte gratuito para mães e gestantes? Onde está o vilarejo? Onde está o tecido social? Como enaltecer a família sem oferecer o mínimo às mães?

Maternidade não deveria ser sacrifício, mas a romantização do sacrifício é conveniente ao sistema. São as mães e as mulheres, afinal, que todos os dias reproduzem a força de trabalho da qual o capitalismo necessita para respirar.