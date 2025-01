Presidente do São Paulo se antecipa de novo e anuncia chegada de lateral

O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou a contratação do lateral esquerdo Enzo Díaz, ex-River Plate, que viaja com ele para a pré-temporada nos EUA. É a segunda contratação que o dirigente se antecipa ao anúncio oficial do clube.

O que aconteceu

Casares compartilhou uma foto abraçado com o jogador argentino: "Viajando juntos! Enzo Díaz". O presidente fez a publicação nas redes sociais neste sábado (11).

O cartola não só anunciou informalmente a contratação, como também informou que o lateral irá participar da pré-temporada nos EUA. Os dois estão em viagem para a Florida, onde o restante do elenco comandado por Zubeldía já chegou, assim como o meia Bobaddila.