Endrick mostra serviço, Real Madrid goleia e vai às oitavas da Copa do Rei

O show continuou no segundo tempo, com Modric ampliando logo no começo. A partir da metade da etapa final, Ancelotti resolveu mandar a campo estrelas que iniciaram no banco de reservas, como Vini Jr. e Mbappé, mas foi Arda Güler quem voltou a mexer no placar.

Gols e lances importantes

1 x 0 (Valverde). Em erro na saída do Minera, o Real Madrid recuperou a posse na frente e, na sequência, Brahim cruzou para a grande área. A defesa desviou mal e a bola sobrou com Valverde, que pegou de sem pulo e marcou um belo gol para abrir o placar, aos 5min.

2 x 0 (Camavinga). Após grande assistência de Fran Garcia, Camavinga ganhou pelo alto no meio da grande área e cabeceou para o fundo das rede, aos 9min.

3 x 0 (Arda Güler). Valverde limpou o marcador e tocou na grande área para o jovem turco, que cortou para dentro e chutou no canto direito. A bola ainda desviou na marcação para matar o goleiro antes de ir para as redes, aos 27min.

4 x 0 (Modric). Em trama rápida no ataque, o croata tabelou com Brahim até entrar na área, e com muita calma, levou a bola para o pé direito e finalizou no canto, sem chance de defesa para o goleiro, já aos 9min da etapa final.