Guardiola vê Savinho titular do City e diz: 'Ele tem algo de especial'

No ataque, a briga do jogador por uma vaga na equipe é com o inglês Jack Grealish. E nessa disputa, o próprio comandante coloca o atleta brasileiro em vantagem pelo posto de titular do Manchester City.

"O Savinho está muito bem e está em melhor forma, por isso jogou contra o West Ham. O que ele vem entregando na área é maior do que, talvez, qualquer outro jogador na posição. Ele merece ser titular", completou o treinador.

O City, que chegou a amargar apenas uma vitória em 13 partidas, tenta dar sinais de reação. Com o triunfo no fim de semana, o time de Manchester emplacou o segundo resultado positivo seguido desde outubro do ano passado.

Ainda longe de brigar pela primeira posição no Campeonato Inglês, a equipe de Pep Guardiola ocupa a sexta posição na competição com 34 pontos. O líder do torneio é o Liverpool, com 46.