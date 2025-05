Tombo feio, Yamal cercado e goleiro fazendo fumaça: Barça festeja La Liga

A esposa de Raphinha (Taia) tentando subir no semáforo. pic.twitter.com/XEd6sH61Gq -- (@dna_blaugrana) May 16, 2025

Festa em Barcelona

Milhares de torcedores foram hoje às ruas da capital da Catalunha. Os fãs acompanharam o ônibus aberto com a delegação da equipe e o desfile das três taças conquistadas na temporada: a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e o Espanhol. À exceção de Ferrán Torres, que se recupera no hospital de uma cirurgia de apendicite, todo o elenco do Barcelona marcou presença na festa.

Os jogadores, o técnico Hansi Flick, o presidente Joan Laporta e o Gato, mascote do clube, subiram ao ônibus no Camp Nou. À frente do veículo, a inscrição "Campeões: nosso estilo, nosso legado", em catalão.