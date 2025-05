Chelsea vence United e pressiona City na briga por vaga na Champions

O Chelsea venceu o Manchester United por 1 a 0 nesta sexta-feira, em confronto pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto aconteceu no Stamford Bridge, em Londres.

O gol do confronto foi marcado por Cucurella. Com o resultado, o Chelsea chegou a 66 pontos e se aproximou de garantir uma vaga na Champions League. O United se manteve com 39 pontos na Premier League.

O Manchester City agora fica pressionado na busca por vaga na Champions, após as vitórias do Chelsea sobre o United e do Aston Villa em cima do Tottenham, por 2 a 0. Enquanto os já vencedores da rodada somam 66 pontos, o City é o sexto colocado com 65, e recebe o Bournemouth na próxima terça, pela 37ª rodada, em busca da vitória para ultrapassar os rivais na tabela.