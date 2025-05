Chelsea vence United pelo Inglês e entra na zona de classificação para a Champions

Nesta sexta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea duelou com o Manchester United no Stamford Bridge e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Marc Cucurella.

Com o resultado positivo, os mandantes alcançaram 66 pontos e, assim, chegaram na quarta colocação, que leva à próxima Liga dos Campeões. O Manchester United, por sua vez, seguiu em 16º, com os mesmos 39 conquistados. Este foi o sétimo jogo sem vitória do time comandado por Ruben Amorim.

O Chelsea retorna aos gramados no próximo dia 27 (domingo), contra o Nottingham Forest, pela 38ª e última rodada do Campeonato Inglês. O jogo está marcado para às 12h (de Brasília), no City Ground. O Manchester United, por sua vez, duela com o Tottenham na próxima quarta-feira, pela final da Liga Europa. A bola rola às 16h, no Estádio de San Mamés Barria, na Espanha.