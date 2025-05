Game over: Augusto Melo tem chances de ficar no Corinthians? Veja análises

Alvo processo de impeachment no Corinthians, Augusto Melo avisou que não vai renunciar caso seja indiciado o imbróglio envolvendo a Vai de Bet. Na Live do Clube, o colunista Samir Carvalho e o comentarista Vitor Guedes debateram sobre as chances de o presidente seguir no comando.

No próximo dia 26, o Conselho Deliberativo do Corinthians votará o impeachment do presidente. Se a maioria dos votos for favorável à destituição de Augusto Melo, ele será afastado até uma votação entre os sócios do clube.

Samir: No Conselho, Augusto Melo não tem chances