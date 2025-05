Sinner vence Tommy Paul e vai à final inédita em Roma contra Alcaraz

Jannik Sinner, número 1 do mundo, levou um susto no primeiro set, mas se recuperou com autoridade para derrotar o americano Tommy Paul por 2 sets a 1 (parciais de 1/6, 6/0 e 6/3) e garantir sua primeira vaga na final do Masters 1000 de Roma. O torneio, disputado no saibro e com premiação de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,54 milhões de reais), marca o retorno do italiano às quadras após suspensão por doping.

Neste domingo, às 12h (de Brasília), Sinner enfrentará Carlos Alcaraz na decisão. O espanhol, atual número 3 do mundo, venceu o também italiano Lorenzo Musetti por 6/3 e 7/6 (7/4) na outra semifinal. Será o 11º confronto entre Sinner e Alcaraz no circuito profissional. O espanhol lidera o histórico com seis vitórias contra quatro, incluindo o último duelo, na final do ATP 500 de Pequim, em 2024. No saibro, cada um venceu uma vez.

Será também a primeira vez que os dois decidem o título em Roma, um dos principais eventos preparatórios para Roland Garros. Alcaraz já soma nove títulos em finais no saibro, incluindo Monte Carlo este ano, e busca o seu 19º troféu na carreira. Sinner, por sua vez, quer quebrar um jejum de quase 50 anos sem título italiano em casa. O último campeão foi Adriano Panatta, em 1976.