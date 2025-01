Fluminense anuncia a contratação de goleiro brasileiro do Liverpool

O Fluminense acertou o retorno do goleiro Marcelo Pitaluga, que estava no Liverpool.

O que aconteceu

O Flu anunciou na manhã desta segunda (6) a repatriação do jogador de 22 anos. Pitaluga defendeu os Reds por quatro anos, tendo sido relacionado para sete partidas do time principal, mas nunca atuou no profissional da equipe inglesa.

O clube carioca ainda não divulgou o tempo de contrato. O goleiro passará por exames médicos antes de formalizar o vínculo em definitivo.