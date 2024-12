Fabinho cativou elenco e usou armas por 'janela dos sonhos' no Corinthians

O executivo implementou ferramentas de organização e modernizou a comunicação no CT Joaquim Grava. Segundo o próprio Fabinho, uma das novas tecnologias adotadas pelo Corinthians é um software que conecta todos os departamentos e armazena informações.

Todas essas tecnologias estão divididas em diversas áreas, mas eu vou citar uma delas que, para mim, foi muito importante. Nós temos uma ferramenta hoje que ela passa por todas as áreas do clube. Elas se comunicam. Saúde, logística, comunicação, todos os departamentos do Corinthians. Todos os colaboradores têm acesso. Se eu quiser uma informação importante, eu vou acessar a ferramenta e vou ter todas. Por exemplo, se eu preciso passar uma informação rápida para o meu presidente sobre alguma lesão

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians

Linguagem boleira

Um dos pontos que mais aproxima Fabinho Soldado do elenco é a linguagem boleira. A reportagem apurou que, ao mesmo tempo em que o executivo tem trânsito com figuras influentes do futebol, usa o seu jeito de ex-jogador para conversar e se aproximar dos atletas.

Além disso, Fabinho estabeleceu rodas de conversa com os jogadores, principalmente durante o período em que a equipe ficou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os atletas tinham trânsito para chamar o executivo, que sempre foi acessível no CT. Isso colaborou para que o grupo adotasse o mesmo discurso da diretoria e não "abandonasse o barco".

Em um episódio que traduz bastante do foco no atleta, o zagueiro André Ramalho revelou que só aceitou jogar no Corinthians por causa do diretor: "Não precisava de apresentações, porém, a situação do Corinthians, obviamente, era algo que fazia com que a gente tivesse que pensar com mais carinho a respeito da decisão a ser tomada. O que me ajudou muito foi a abordagem do Fabinho Soldado, que me apresentou o projeto e me deixou livre para entrar em contato com diversas pessoas dentro do clube", disse o jogador em entrevista à TNT Sports.