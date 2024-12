Pesquisão UOL: Quem é o jogador mais violento do futebol brasileiro

O lateral direito Fagner, do Corinthians, foi eleito o jogador mais violento do futebol brasileiro em 2024, na opinião dos atletas ouvidos pelo Pesquisão UOL.

Fagner recebeu 36,8% dos votos. Felipe Melo, ex-Fluminense, ficou na segunda colocação com 23,6%, e Kannemann, do Grêmio, fechou o top-3 com 18,4%.

Battaglia e Alan Franco (Atlético-MG), Hugo Moura (Vasco), Gustavo Gómez (Palmeiras), Ferraresi (São Paulo), Felipinho (Athletico-PR) e Diego Costa (Grêmio) foram outros jogadores citados.