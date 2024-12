Cogitado no Brasil, Gabriel Jesus tem atuação de gala e renasce no Arsenal

Próximos passos

A volta de Gabriel Jesus ao futebol brasileiro virou pauta recentemente. O pouco tempo em campo no Arsenal e o interesse do time inglês em outros atacantes aumentaram as possibilidades de saída do camisa 9.

O Palmeiras aparece como a principal possibilidade no Brasil, mas o Botafogo também sondou sua situação. Apesar da identificação que o jogador tem, o clube alviverde vê com tom pessimista uma possível volta, principalmente pela intenção do atleta em seguir na Europa e pelas altas cifras que envolveriam o negócio.

Após a partida de ontem, Gabriel não escondeu que as especulações sobre uma possível volta ao Palmeiras mexem com ele. O atacante deixou as portas abertas para o retorno no futuro.

Sempre vão existir especulações. Hoje é muito claro que eu não tenho empresário. Estou focado na minha carreira e vida pessoal [...] As especulações mexem um pouco por ser o Palmeiras. Todos do clube sabem do meu carinho, o meu amor pelo Palmeiras, mas hoje sou atleta do Arsenal, tenho de vestir e respeitar a camisa e quem sabe um dia. Eu já deixei bem claro que o meu desejo é um dia voltar para o Palmeiras. Estou trabalhando e focado aqui. Gabriel Jesus à ESPN

Gabriel Jesus tem contrato com o Arsenal até junho de 2027. O atacante tem 21 jogos disputados pelo clube inglês na temporada, mas foi titular em apenas oito deles.