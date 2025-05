Com Arnold de saída, Liverpool mira contratação de Frimpong, do Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong, titular e um dos principais jogadores do Bayer Leverkusen no título alemão de 2024, sinalizou à equipe alemã que deseja sair do time. O lateral estaria feliz com uma transferência para o Liverpool na próxima janela de transferências. A informação é do jornal inglês Sky Sports.

Com uma multa rescisória de 35 milhões de euros (cerca de R$ 219,30 milhões), é esperado que o Liverpool compre Frimpong para a próxima temporada. Em suas quatro temporadas pelo Bayer Leverkusen, o lateral jogou 190 partidas, marcou 30 gols e deu 44 assistências.

Enquanto a janela de transferências não chega, é possível que o Liverpool dê chances a Conor Bradley, de 21 anos. O lateral direito atuou na base da equipe inglesa e se juntou ao time profissional na última temporada.

Novela Arnold

Apesar de ter o interesse em Frimpong para ser o novo lateral direito, já que Arnold anunciou sua saída, o Liverpool ainda não tem a confirmação de como o jogador inglês deixará a equipe.

O contrato de Arnold se encerra ao final da temporada e o Real Madrid é seu provável destino. Porém, a equipe espanhola espera contar com o jogador para o Mundial de Clubes, disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos, e, para isso, teria que pagar um valor ao clube inglês para que seu vínculo fosse interrompido antecipadamente.