Corinthians aproveita dias sem jogos e promove tratamento especial na grama da Arena

Em nota publicada no dia 13 de fevereiro, o clube ainda prometeu uma "revitalização completa" da grama no meio desta temporada, quando os torneios serão paralisados em virtude do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O último jogo do Corinthians na Neo Química Arena foi o empate de 1 a 1 com o América de Cali, pela Sul-Americana. A próxima partida no local será diante do Santos, no próximo domingo, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).