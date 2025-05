PVC: Palmeiras quer renovar com Abel antes do Mundial, mas técnico discorda

Tem uma conversa que a direção do Palmeiras está tentando engatilhar o mais rapidamente possível para agilizar a renovação com a proposta do início do ano.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, o desgaste pelo qual Abel passava no cargo se dissipou, o que abriu caminho para acelerar a renovação de contrato.

Ainda assim, o português quer esperar a reação do mercado à campanha do Palmeiras no Mundial.

O Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a ser líder do campeonato, tem 100% de aproveitamento na Libertadores, o desgaste se dissipou. Então, é um momento em que você pode sentar e falar assim: a torcida do Palmeiras te ama, a diretoria te quer, os jogadores te desejam e você vai ficar aqui. Só que o Abel e o staff dele querem entender como é que vai ser o entorno dele. Por quê?

Se o Palmeiras é campeão do mundo, é improvável, por causa do Mundial ser disputado com o Real Madrid, com o Manchester City, não pela força do Palmeiras, mas pela força dos rivais, é improvável. Mas se você chega na semifinal, você tem um nível de visibilidade para o futebol europeu que é diferente de se você for eliminado na fase de grupos.

Abel tem contrato no Palmeiras até o final da temporada, e a ideia da presidente Leila Pereira é renovar até 2027, quando termina seu mandato.