Lucas volta a sentir dores no joelho e desfalca São Paulo contra o Libertad

O meia-atacante Lucas voltou a sentir dores no joelho direito e está fora do jogo contra o Libertad (PAR) nesta quarta-feira.

O que aconteceu

Lucas fez um movimento no treino desta manhã que aumentou as dores no joelho, o mesmo que o tirou de combate por dez jogos.

O camisa 7 tinha condições de atuar no clássico contra o Palmeiras, mas foi poupado em decisão conjunta com a comissão técnica por causa do gramado sintético. Ele poderia atuar alguns minutos no jogo, mas a opção foi preservá-lo para evitar nova lesão.