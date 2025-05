Jornal aponta 'vários problemas' para Ancelotti resolver e cita Neymar

O jornal catalão Mundo Deportivo fez uma análise dos 'vários problemas' que Carlo Ancelotti terá de solucionar ao assumir o comando da seleção brasileira.

O que aconteceu

O texto publicado hoje (13) começa com um resumo dos principais desafios do italiano, entre eles não depender excessivamente de Neymar. "Para começar, o ainda técnico do Real Madrid terá que resolver a fragilidade defensiva da atual seleção brasileira, reforçar o meio-campo e evitar depender excessivamente de Neymar no ataque, já que ele tem enfrentado muitos problemas de lesões".

Segundo o Mundo Deportivo, Ancelotti já conversou com Neymar e Casemiro para dizer que conta com eles. O jornal ainda lembra que Lucas Paquetá "parecia destinado a ter um papel importante na Canarinha", mas que "está sendo acusado na Inglaterra de provocar cartões amarelos para fins de apostas ilegais".