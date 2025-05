Contratação de Ancelotti pela CBF pode acabar de vez com reserva de mercado

Desde a chegada de Jorge Jesus ao Flamengo 2019, clubes brasileiros passaram a contratar estrangeiros aos montes. Muitos foram tentativas equivocadas, profissionais de segunda, terceira linha, que não conseguiram sucesso.

Por outro lado, o português que brilhou naquela temporada magnífica não foi o único a conseguir êxito. Além dele, dois outros treinadores do mesmo país, Abel Ferreira e Artur Jorge, ganharam títulos importantes por clubes do Rio de Janeiro de São Paulo.

Já Vitor Pereira deixou um legado que só foi percebido tempos depois, quando a comparação entre sua temporada no Corinthians com o que veio depois deixou claro o bom trabalho realizado. No Flamengo, foi fritado. Hoje está bem na Premier League.

A realidade é que o mercado de técnicos de futebol no Brasil passou a ser disputado por profissionais de outras nacionalidades. O cargo de treinador da seleção Brasileira era a última trincheira arduamente defendida por esses profissionais.

Ela está caindo. A partir de agora, se os técnicos daqui quiserem realmente ser competitivos, terão que se empenhar mais. Estudar, buscar atualização, abrir a mente para outros modelos de jogo, ampliar o repertório. É por aí.

Note que os profissionais nascidos no país e que ganham salários de três dígitos por longos anos, sem falar em multas magníficas, não costumam tirar um período de investimento no próprio conhecimento. Parecem acomodados numa situação financeiramente confortável.