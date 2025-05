CBF divulga áudios do VAR em lance polêmico com Rincón no duelo entre Santos e Ceará; veja falas

Em jogo pouco movimentado, Santos e Ceará empataram sem gols na noite desta segunda-feira, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ao decorrer da partida, Tomás Rincón, do Peixe, caiu na área pedindo pênalti após disputa com jogador do Vozão. O árbitro não assinalou a falta em campo, decisão respeitada pelo VAR.

Nesta terça, a CBF divulgou os áudios da cabine do VAR enquanto o lance era analisado. Para o grupo comandado por Paulo Renato Moreira, há um contato simultâneo dos atletas envolvidos na bola, o que não caracteriza pênalti.

"Checagem em andamento. Além da checagem do pênalti, temos que checar um possível lance de impedimento. Me parece que o preto (jogador do Ceará) toca primeiro, mas há um contato simultâneo. Sem possibilidade de pênalti, para nós da cabine há um contato simultâneo, não faltoso. Para nós é uma ação de não penal", disseram os árbitros da cabine.