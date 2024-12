Com hat-trick de Jesus, Arsenal vence Palace e vai às semis da Copa da Liga

Em partida brilhante, Gabriel Jesus virou o jogo e o Arsenal se classificou às semis do torneio. O brasileiro marcou três gols para a equipe da casa e virou a partida. O Crystal Palace ainda diminuiu, mas não o suficiente para empatar o jogo e levar às penalidades.

Gols e destaques

Mateta abriu o placar com 3 minutos! O atacante do Crystal Palace recebeu lançamento do goleiro para disputar com Kiwior, que não conseguiu parar o centroavante. O camisa 14 tocou no contrapé de Raya e fez o primeiro do jogo.

Sterling quase fez golaço de falta. O atacante do Arsenal chutou colocado no ângulo do Crystal Palace, mas o goleiro Henderson conseguiu fazer a defesa.

O ponta do Arsenal perdeu gol incrível. Sterling novamente finalizou a gol, dessa vez cara a cara com Henderson, que fez bela defesa. No rebote, o atacante acertou o travessão.

Gabriel Jesus empatou o jogo! O brasileiro recebeu belo passe de Odegaard para cavar o goleiro Henderson e deixar o confronto 1 a 1, aos 9 minutos da segunda etapa.