Por que possível saída de Jesus do Arsenal não anima Palmeiras por retorno

O atacante Gabriel Jesus tem porta aberta para deixar o Arsenal na próxima janela de transferências (entre janeiro e fevereiro de 2025), mas o Palmeiras segue pessimista sobre um possível retorno do jogador.

O que aconteceu

O Palmeiras sabe que a prioridade de Gabriel Jesus é de seguir no futebol europeu. O atacante visitou o novo CT da base em junho, quando passou férias no Brasil, e teve conversas informais com funcionários do clube sobre uma possível volta. No entanto, ele queria seguir no clube inglês e cumprir seu contrato (até 30 de junho de 2027). A prioridade ainda é a Europa, mesmo distante do Arsenal.

Idade também pesa para permanência no Velho Continente. Jesus tem apenas 27 anos e segundo Bruno Andrade, colunista do UOL, o jogador caminha para ser um dos nomes mais badalados no mercado da bola na próxima janela de transferências — interessados não faltarão.