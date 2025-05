Ex-Palmeiras quebra recorde de velocidade no futebol em jogo do Santa Clara

Ex-Palmeiras, o atacante Gabriel Silva, do Santa Clara, tornou-se o jogador mais rápido do mundo de acordo com dados obtidos por GPS. O brasileiro atingiu a marca de 40,3 km/h durante a vitória por 2 a 1 sobre o Famalicão, pela 33ª rodada do Campeonato Português.

O feito foi confirmado pelos dados divulgados pelo próprio clube. Segundo os registros, Gabriel agora detém o título de jogador mais veloz do mundo com base na tecnologia de rastreamento por GPS, superando o recorde anterior de 39,21 km/h, que pertencia ao zagueiro holandês Sven Botman, atualmente no Newcastle.

A jogada que permitiu que Gabriel alcançasse essa marca foi nos acréscimos do segundo tempo. Em um contra-ataque, ele aproveitou o avanço do goleiro Lazar Carevic e disparou em alta velocidade para deixar sua marca. O atacante do Santa Clara se aproxima de um outro patamar: a marca de 44,72 km/h atingida por Usain Bolt, dono do recorde mundial dos 100 metros rasos no atletismo.