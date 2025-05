CBF lança novos uniformes da Seleção Brasileira feminina

A CBF lançou nesta terça-feira os novos uniformes da Seleção Brasileira feminina. A camisa principal segue com as tradicionais cores amarelo, verde e azul do Brasil e recebe o nome de "Domínio Brasileiro".

Nesta temporada, no entanto, o amarelo foi atualizado para um tom mais rico e saturado, inspirado na vibrante fauna, paisagens e arquiteturas locais, como o icônico Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro.

Além disso, a camisa apresenta gola azul e verde. Na parte interna, há um losango com a escrita "Força Beleza" que enaltece o equilíbrio entre confiança, força, feminilidade e competitividade.