Bruno Fuchs se diz à vontade no Palmeiras e quer liderança geral da Libertadores

"Estou muito feliz de estar aqui no Palmeiras. Tem sido prazeroso demais. A gente chega na cautela, com cuidado, vendo onde está chegando, mas fui muito bem recebido, já me sinto em casa, me sinto à vontade e ganhando é melhor ainda, o clima fica muito bom. É seguir trabalhando, seguir evoluindo, a gente tem coisas boas pela frente", seguiu.

Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o São Paulo, por 1 a 0, pela oitava rodada. Com isso, o Verdão engatou a quarta vitória seguida na temporada. Nos últimos dez jogos, o Verdão tem nove vitórias e um empate. No torneio nacional, a equipe está na liderança isolada, com 19 pontos.

"É muito bom ganhar, né? A gente vem de uma sequência muito boa e obviamente o ambiente fica bom. Fica gostoso vir trabalhar com uma vitória, por ter sido em um clássico foi especial também, do jeito que foi, no finalzinho, no último lance. Mas isso mostra a força da equipe, o comprometimento, a gente acredita até o final e não foi o primeiro jogo que a gente ganhou no último minuto. Isso mostra que acreditamos até o final e a gente pretende seguir assim", finalizou.