Apresentado, Dudu fala em "sonho realizado" ao vestir camisa do Atlético-MG pela primeira vez

Em evento realizado nesta terça-feira, o Atlético-MG fez a apresentação do atacante Dudu, ex-Palmeiras e Cruzeiro. O jogador de 33 anos se mostrou muito feliz com o novo clube e afirmou que realizou um sonho ao estar defendendo as cores do Galo neste momento.

"Vários amigos meus já me disseram que eu sou a cara do Galo, por causa do meu estilo de jogo aguerrido, com muita vontade de sempre vencer. Meus amigos atleticanos sonhavam em me ver vestindo a camisa do Atlético. Estou realizando o sonho deles e estou realizando um sonho também", declarou o jogador à Galo TV.

Em seguida, Dudu falou sua sobre sua chegada e os treinos com o elenco. De acordo com ele, os jogadores o receberam muito bem na Cidade do Galo.