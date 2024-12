Vini Jr foi 'excluído' por técnicos rivais, mas acumulou votos na África

Votos dos capitães africanos

Riyad Mahrez (Argélia) : Rodri | Vini Jr. | Haaland

: Rodri | Vini Jr. | Haaland Alfredo Ribeiro (Angola) : Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal

: Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal Stive Mounié (Benin) : Vini Jr. | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr. | Carvajal | Bellingham Thatayaone Ditlhokwe (Botsuana) : Lamine Yamal | Rodri | Messi

: Lamine Yamal | Rodri | Messi Bertrand Traoré (Burkina Faso) : Vini Jr. | Bellingham | Carvajal

: Vini Jr. | Bellingham | Carvajal Saidi Ntibazonkiza (Burundi) : Vini Jr. | Mbappé | Yamal

: Vini Jr. | Mbappé | Yamal Ryan Mendes (Cabo Verde) : Vini Jr. | Bellingham | Carvajal

: Vini Jr. | Bellingham | Carvajal Vincent Aboubakar (Camarões) : Vini Jr. | Carvajal | Mbappé

: Vini Jr. | Carvajal | Mbappé Sadock Ndobe (República Centro-Africana) : Vini Jr. | Bellingham | Haaland

: Vini Jr. | Bellingham | Haaland Ahmat Abdramane (Chade) : Vini Jr. | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr. | Carvajal | Bellingham Youssouf Mchangama (Comores) : Vini Jr. | Bellingham | Wirtz

: Vini Jr. | Bellingham | Wirtz Silvère Ganvoula Mboussy (Congo) : Bellingham | Kroos | Haaland

: Bellingham | Kroos | Haaland Chancel Mbemba (República Democrática do Congo) : Mbappé | Vini Jr. | Yamal

: Mbappé | Vini Jr. | Yamal Franck Kessié (Costa do Marfim) : Vini Jr. | Carvajal | Rodri

: Vini Jr. | Carvajal | Rodri Hamza Abdi Idleh (Djibouti) : Vini Jr. | Rodri | Carvajal

: Vini Jr. | Rodri | Carvajal Mohamed Salah (Egito) : Vini Jr. | Rodri | Carvajal

: Vini Jr. | Rodri | Carvajal Carlos Akapo Martínez (Guiné Equatorial) : Carvajal | Vini Jr. | Bellingham

: Carvajal | Vini Jr. | Bellingham Sifiso Samu Matse (Essuatíni) : Kroos | Vini Jr. | Messi

: Kroos | Vini Jr. | Messi Yared Bayeh Belay (Etiópia) : Vini Jr. | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr. | Carvajal | Bellingham Bruno Ecuele Manga (Gabão) : Vini Jr. | Haaland | Bellingham

: Vini Jr. | Haaland | Bellingham Omar Colley (Gâmbia) : Vini Jr. | Rodri | Bellingham

: Vini Jr. | Rodri | Bellingham Issiagia Sylla (Guiné) : Vini Jr. | Carvajal | Bellingham

: Vini Jr. | Carvajal | Bellingham Mama Balde (Guiné Bissau) : Vini Jr. | Kroos | Carvajal

: Vini Jr. | Kroos | Carvajal Michael Olunga Ogada (Quênia) : Vini Jr. | Rodri | Carvajal

: Vini Jr. | Rodri | Carvajal Sekhoane Benedict Moerane (Lesoto) : Messi | Rodri | Vini Jr.

: Messi | Rodri | Vini Jr. Ibrahim Samuel Amada (Madagascar) : Vini Jr. | Rodri | Carvajal

: Vini Jr. | Rodri | Carvajal John Banda (Malaui) : Vini Jr. | Kroos | Carvajal

: Vini Jr. | Kroos | Carvajal Yves Bissouma (Mali) : Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal

: Vini Jr. | Bellingham | Lamine Yamal Yaly Mohamed Dellah (Mauritânia) : Vini Jr. | Bellingham | Rodri

: Vini Jr. | Bellingham | Rodri Lindsay Rose (Ilhas Maurício) : Carvajal | Rodri | Vini Jr.

: Carvajal | Rodri | Vini Jr. Achraf Hakimi (Marrocos) : Mbappé | Vini Jr. | Rodri

: Mbappé | Vini Jr. | Rodri Riaan Hanamub (Namíbia) : Vini Jr. | Bellingham | Rodri

: Vini Jr. | Bellingham | Rodri Youssouf Oumarou (Níger) : Vini Jr. | Carvajal | Rodri

: Vini Jr. | Carvajal | Rodri William Troost Ekong (Nigéria) : Bellingham | Vini Jr. | Rodri

: Bellingham | Vini Jr. | Rodri Bizimana Djihad (Ruanda) : Rodri | Vini Jr. | Messi

: Rodri | Vini Jr. | Messi Luís Anjos (São Tomé e Prícipe) : Vini Jr. | Bellingham | Rodri

: Vini Jr. | Bellingham | Rodri Kalidou Koulibaly (Senegal) : Vini Jr. | Carvajal | Rodri

: Vini Jr. | Carvajal | Rodri Elie Nelson Jr Sopha (Seychelles) : Lamine Yamal | Wirtz | Bellingham

: Lamine Yamal | Wirtz | Bellingham Mustapha Bundu (Serra Leoa) : Vini Jr. | Bellingham | Carvajal

: Vini Jr. | Bellingham | Carvajal Abdulsamed Abdullahi (Somália) : Vini Jr. | Haaland | Bellingham

: Vini Jr. | Haaland | Bellingham Ronwen Williams (África do Sul) : Rodri | Vini Jr. | Carvajal

: Rodri | Vini Jr. | Carvajal Peter Mabok (Sudão do Sul) : Vini Jr. | Mbappé | Bellingham

: Vini Jr. | Mbappé | Bellingham Mbwana Samatta (Tanzânia) : Rodri | Vini Jr. | Carvajal

: Rodri | Vini Jr. | Carvajal Dakonam Ortega Djene (Togo) : Vini Jr. | Carvajal | Lamine Yamal

: Vini Jr. | Carvajal | Lamine Yamal Ali Abdi (Tunísia) : Messi | Vini Jr. | Lamine Yamal

: Messi | Vini Jr. | Lamine Yamal Aucho Khalid (Uganda) : Vini Jr. | Messi | Rodri

: Vini Jr. | Messi | Rodri Lubambo Musonda (Zâmbia): Vini Jr. | Rodri | Lamine Yamal

Vinicius Junior recebe prêmio de melhor jogador do mundo na cerimônia do The Best 2024 Imagem: FIFA/FIFA via Getty Images

Destrinchando os votos totais

Vini Jr. recebeu 48 pontos totais, enquanto o espanhol Rodri ficou em segundo, com 43. O inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, fechou o pódio, com 37.

O somatório foi feito a partir de votos de quatro grupos diferentes: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Os agrupamentos tiveram o mesmo peso na votação, cada um com 25%, e elegeram seus top-3. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Venceu quem teve mais no combinado final.