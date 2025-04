Internacional divulga lista de relacionados para duelo contra o Nacional pela Copa Libertadores

? Jogadores relacionados para a partida contra o Nacional pela @Libertadores. #ACadaDiaTeQueroMais pic.twitter.com/3dMQrnnTx9

Entre os desfalques, o Colorado segue sem poder contar com o goleiro Sergio Rochet, o zagueiro Gabriel Mercado, o lateral direito Bruno Gomes e os atacantes Johan Carbonero e Lucca Drummond.

Diante do Nacional, o busca manter a liderança do grupo F. A equipe do técnico Roger Machado tem quatro pontos, mesma pontuação do Bahia, que leva desvantagem no saldo de gols. Por outro lado, o clube uruguaio é o lanterna da chave e ainda não venceu na Copa Libertadores.

Confira a lista dos relacionados do Internacional para o duelo

Goleiros: Anthoni e Ivan