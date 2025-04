Por que Tite não consegue mais trabalhar no Corinthians?

Não precisamos ir muito longe para perceber que alguma coisa aconteceu nesse relacionamento. A torcida, que deveria se solidarizar com um caso de saúde mental, pensa apenas nos seguidos "nãos" que ouviu do treinador mais vitorioso da história do clube - se não em número de títulos, pelo menos na importância dada a eles. A nova rejeição não bateu nada bem na Fiel.

A história que Tite escreveu no Corinthians ninguém vai apagar. Mesmo machucada, a torcida saberá colocar Tite em seu merecido lugar depois de estabelecido o devido distanciamento histórico dessa nova recusa. Agora é esperar que Tite resolva suas questões emocionais, volte mais forte e, nesse caminho, possa investigar por que, afinal, uma crise de ansiedade foi ativada na iminência de sua volta à velha casa e elaborar por que o Corinthians deixou de ser uma opção em sua vida.