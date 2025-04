Luiz Gustavo acompanha treino do São Paulo e segue protocolo de recuperação

O meia-atacante Lucas Moura trabalhou no gramado do CT da Barra Funda, mas ainda desfalca o Tricolor. Em recuperação de um trauma no joelho direito, o camisa sete trabalhou com a fisioterapia no campo. Lucas desfalca o São Paulo desde o início de março e ainda não jogou nesta edição da Libertadores.

O zagueiro Arboleda, que lida com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, permaneceu na parte interna do CT e não trabalhou com o grupo. Assim, também pode desfalcar a equipe de Luis Zubeldía. O equatoriano ficou de fora do San-São de domingo, vencido pelo time são-paulino por 2 a 1.

O volante Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito), o meia Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda) e o atacante Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) também trabalharam internamente, com foco em exercícios específicos.

O atacante Calleri, por sua vez, passará por cirurgia nesta quarta-feira. O camisa nove teve constatada lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Cédric Soares, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira.

O duelo acontece amanhã, no Estádio Tigo La Huerta em Assunção, no Paraguai, às 21h30 (de Brasília). A delegação são-paulina embarca ainda nesta tarde.