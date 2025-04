Rio Ave x Sporting: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Taça de Portugal

Confira os palpites, onde assistir e as escalações prováveis para este duelo decisivo, que pode definir quem enfrentará Benfica ou Tirsense na final no Jamor.

Rio Ave x Sporting: Palpites para a Taça de Portugal

✅ Sporting marca primeiro - A equipa de Rui Borges deve controlar o jogo e abrir o placar.

✅ Ambas as equipas marcam - O Rio Ave precisa de golos, e o Sporting raramente falha no ataque.

✅ Mais de 2,5 golos - O jogo Rio Ave x Sporting para o campeonato teve 4 gols (1x3).

✅ Gyökeres marca - O avançado está em grande forma e é sempre candidato a balançar as redes.

✅ Over 9,5 cantos - Muitos cruzamentos e finalizações.

✅ Sporting vence ou empata (dupla hipótese) - Com a vantagem agregada, os leões dificilmente perdem.

Rio Ave x Sporting: Palpite Extra de Alto Risco

🔹 Palpite principal: Rio Ave 1-3 Sporting (Agregado: 1-5)