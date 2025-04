Lesionado, Calleri já tem data marcada para passar por cirurgia

Jonathan Calleri já tem data marcada para realizar a cirurgia de reparação do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, rompido durante o empate entre Botafogo e São Paulo, no último dia 16 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.

Calleri passará por um procedimento cirúrgico na manhã desta quarta-feira. A partir daí o atacante irá cumprir um primeiro período em repouso antes de iniciar a fisioterapia no CT da Barra Funda.

Há uma remota chance de Calleri voltar a ficar à disposição no fim da temporada, dependendo da velocidade de sua recuperação, mas não há no São Paulo expectativas de contar com o camisa 9 no mais alto nível ainda em 2025.