Konyaspor x Galatasaray: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Copa da Turquia

O Galatasaray, líder do Campeonato Turco com 77 pontos e uma campanha impressionante (24 vitórias em 30 jogos), chega como franco favorito. No entanto, o Konyaspor, que vem de uma sequência positiva com três vitórias nos últimos cinco jogos, pode surpreender, especialmente jogando em casa.

Konyaspor x Galatasaray: Palpites e Odds

Palpite 1: Galatasaray vence e avança à final - O time está em grande forma e tem um elenco superior.

- O time está em grande forma e tem um elenco superior. Palpite 2: Jogo com mais de 2,5 gols - Ambas as equipes têm ataques eficientes.

- Ambas as equipes têm ataques eficientes. Palpite 3: Galatasaray marca primeiro - Time acostumado a abrir o placar.

- Time acostumado a abrir o placar. Palpite 4: Possível expulsão - Jogo decisivo pode ter cartões importantes.

