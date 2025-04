Mano Menezes celebra volta ao Grêmio e projeta início de trabalho

Após exatos 20 anos, o técnico Mano Menezes foi novamente anunciado como treinador do Grêmio. O gaúcho, que comandava o Fluminense há poucas semanas, celebrou sua volta ao Tricolor, que para ele, é motivo de muito orgulho.

"Quero falar do orgulho de estar de volta a esta casa, depois de 20 anos. Volto com muito apetite, de trabalhar com muita entrega, com muita dedicação, para que quando formos chamados durante o trabalho, a gente consiga atender as expectativas", disse Mano Menezes, em entrevista coletiva.