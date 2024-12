Gui Gandra, xodó do Vasco, é eleito torcedor do ano no prêmio The Best

Apaixonado pelo Vasco, ele criou forte laço com o atacante Gabriel Pec, hoje no LA Galaxy. O jogador chegou a visitar Gui no hospital e entrou com a criança em diversos jogos do clube carioca.

Gui virou bandeira da torcida do Vasco. Ela foi exibida pela primeira vez durante o jogo entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023.

A votação do prêmio de torcedor do ano contou com votos populares. Os torcedores se cadastraram no site da Fifa e elegeram o vencedor.

Veja os vencedores de cada prêmio