Presidente do Santos vê poucas opções de técnicos e dá tempo para interino

O Peixe ouviu "não" de Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Luis Castro e Tite. Outros nomes foram avaliados, mas não há consenso, como Fernando Diniz, Ramón Díaz e Tata Martino.

A gente vem avaliando. O César [Sampaio] fez dois jogos, vitória importante em casa, primeiro tempo diferente no clássico, o Santos por justiça poderia ter saído com um resultado melhor, empate ou vitória pelo que foi o segundo tempo. Estamos avaliando o mercado, que não é fácil pela escolha com as características que pretendemos para o projeto. Então, o César está efetivado durante essa semana Marcelo Teixeira, em entrevista no programa Globo Esporte