Thiago Maia, do Inter, ganha prêmio Fair Play por ajuda nas enchentes no RS

O volante Thiago Maia, do Internacional, recebeu o prêmio Fair Play, da Fifa, durante a cerimônia do The Best, nesta terça-feira (17), no Qatar.

O que aconteceu

Thiago Maia foi premiado pelas ajudas nas enchentes no Rio Grande do Sul. O volante do Inter colaborou diretamente durante a tragédia no começo de 2024.

O meio-campista foi um dos jogadores que enfrentou a água para ajudar moradores. Ele viralizou em um vídeo onde carregava uma mulher nas costas durante uma operação de resgate.