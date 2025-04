Com Paulinho, Palmeiras se reapresenta e faz primeiro treino antes de viagem à Bolívia

Assim, o camisa 10 do Verdão deve viajar com o restante do elenco e reforçar o time no duelo contra o Bolívar. O meio-campista Raphael Veiga, que avançou na recuperação de uma luxação no ombro esquerdo, ainda segue como baixa.

Os outros desfalques para Abel Ferreira são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Murilo (lesão na coxa direita), Mayke (lesão na coxa esquerda) e Marcos Rocha (cronograma individualizado).

A delegação do Palmeiras viaja para a Bolívia após o almoço desta terça-feira e treina na quarta, às 16 horas do horário local (17h de Brasília), no Estádio do The Strongest, onde finalizará a preparação.