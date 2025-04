Paulinho treina com elenco, e Ríos quer Palmeiras 'vacinado' contra altitude

De olho no confronto com o Bolívar, o Palmeiras treinou na manhã de hoje e teve a volta de Paulinho, preservado no duelo contra o Fortaleza. Já Raphael Veiga, com luxação no ombro esquerdo, cumpriu parte do cronograma de recuperação e ficou sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Abel Ferreira comandou uma atividade em campo reduzido e deu ênfase aos trabalhos técnicos e contou com vários jogadores das categorias de base. Os titulares que atuaram no domingo, realizaram atividades regenerativas.

De olho na terceira rodada da Libertadores, o Palmeiras traçou a sua estratégia para encarar a altitude de La Paz. O elenco, que folgou na segunda, viaja ainda hojepara a Bolívia. Preocupado com o fator altitude, Richard Ríos disse que o time precisa ficar atento a todos os detalhes para conseguir manter a liderança isolada do grupo.