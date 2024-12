Vini Jr. supera Rodri e é coroado melhor jogador do mundo no Fifa The Best

O que mais Vini disse

Agradecimentos: "Claro que eu quero agradecer todo mundo que votou em mim, todos os treinadores, jogadores, jornalistas e uma parte dos meus fãs também. Não poderia deixar de agradecer a minha família que deixou de viver o sonho deles para viver o meu e fez de tudo pra eu poder chegar aqui até hoje. Agradeço também ao presidente [do Real Madrid], ao mister Carleto [Ancelotti], que sempre me ajudou muito e também agradeço ao Júlio por ter confiado em mim quando eu tinha apenas 16 anos. E agora meu time é aqui. Eles me fizeram chegar até aqui, fizeram tudo para eu acreditar que poderia fazer a diferença e fazer grandes coisas junto com eles na temporada. Quero seguir aqui por muito tempo, jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo".

E eu não poderia deixar de agradecer o Flamengo, que foi um clube que me botou no campo. E também agradecer a todos os jogadores da seleção brasileira e o meu país, que sempre vem torcendo por mim e vem me dado muito apoio.

Como funcionou a votação

A votação do The Best foi feita por quatro grupos diferentes: capitães de seleções filiadas à Fifa, técnicos de seleções filiadas à Fifa, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Cada agrupamento teve peso de 25% na votação.

Cada votante escolheu um top-3. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Venceu quem teve mais no somatório total.