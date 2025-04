Marcelo Teixeira revela conversas para renovação de Neymar no Santos: "Chance muito grande"

Nesta terça-feira, em entrevista concedida ao ge, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, revelou que teve conversas com Neymar para a renovação de contrato com o jogador até a Copa do Mundo de 2026.

Marcelo comentou também que houve mudanças pontuais na questão médica para a recuperação do camisa 10. Assim, o craque pode ter um retorno mais breve do que o esperado.

"Momento importante de repatriar o jogador, um dos melhores do mundo, nessa reconstrução. Foi um momento importantíssimo de alegria para o torcedor, de reposicionar imagem no projeto que o Santos possui. Temos uma série de vantagens com a vinda do Neymar, estamos esperançosos. Apesar da nova lesão, ele vem tratando, houve mudança em relação ao tratamento anterior, mudanças pontuais na questão médica que podem melhorar o retorno. Até mais cedo do que o esperado", disse.