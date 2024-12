Em Doha, Real Madrid terá atenção dividida com Dia da Independência

Quem não gostaria de ver de perto os galáticos do Real Madrid? Este é um privilégio para poucas cidades de fora da Espanha. No entanto, ao menos em Doha, os merengues não serão uma unanimidade. Isto porque nesta quarta-feira (18), na mesma data da final da Copa Intercontinental entre o clube espanhol e o Pachuca (MEX), ocorrerão as comemorações do Dia da Independência do Qatar.

O festejo é o mais importante do país e a população sempre acompanha com entusiasmo as celebrações, que incluem um desfile militar com a presença do emir Tamim bin Hamad al-Thani, figura de poucas aparições públicas, somente em acontecimentos importantes como este.

O evento na Baía de Doha ainda prevê uma queima de fogos típica de Réveillon, concertos musicais, exposições e feira gastronômica. Mulheres e homens vestem roupas tradicionais neste dia e grupos folclóricos performam com cantos e danças.