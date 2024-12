Real Madrid atrasa e chega em Doha com Mbappé e Vini Jr na véspera da final

Com um atraso de três horas em relação ao horário de previsão inicial, Real Madrid, enfim, desembarcou no Qatar para a final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (18), contra o Pachuca (MEX), no estádio Lusail, o mesmo da decisão da Copa do Mundo de 2022. Principal dúvida, o francês Mbappé veio com a delegação.

O que aconteceu

Inicialmente, o Real Madrid chegaria às 21h30 no horário local (15h30 no de Brasília). Porém, o voo da equipe saindo da Espanha teve imprevistos e partiu depois.

Os merengues chegaram no hotel em Doha por volta das 1h10 no horário local (19h10 horário de Brasília). Eles ficarão hospedados no luxuoso Al Messila Spa, um resort de mais de 14 mil m².