Piscina no quarto: Resort do Real Madrid em Doha tem diárias de R$ 6 mil

Os merengues têm um treino de reconhecimento de gramado no Lusail nesta terça (17). Ele acontecerá às 17h30 (horário de Brasília) e, em seguida, ocorrerá uma entrevista coletiva com o técnico Carlo Ancelotti e mais um jogador. Na sequência será a vez do Pachuca treinar e também conversar com os jornalistas.

Quatro desfalques; Mbappé era dúvida

O Real Madrid não poderá contar com quatro jogadores na final da Copa Intercontinental: o zagueiro brasileiro Éder Militão, o zagueiro austríaco Alaba, o lateral-direito espanhol Carvajal e o lateral-esquerdo francês Mendy.

Mbappé era dúvida, mas viajou com a delegação. O craque francês estava com uma lesão na coxa esquerda. Outro recuperado é o volante Camavinga, que estava com uma contusão na perna esquerda.