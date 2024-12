Criticada na arquibancada, gestão Landim é varrida na urna para deixar Fla

Landim pareceu apreensivo em vários momentos. Ele foi quem mais se comunicou com os apoiadores e sócios, aparecendo até antes de Dunshee no caminho até o ginásio. O atual presidente começou o dia logo na porta do local de votação e passou a maior parte do tempo na frente do acesso ao local de votação, onde todos eram obrigados a passar.

Landim conversou com indecisos, tentou virar votos e mandou mensagens de WhatsApp. Em certo momento, pediu em grupos que todos fossem votar "pelo amor de Deus". Apesar do colégio eleitoral ser o menor desde 2012, foi a eleição com maior percentual de presentes dos últimos 12 anos. Ao todo, 5.887 pessoas estavam aptas a votar. No total, foram 3.272 votantes.

Recado das urnas

Nem ser a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo bastou para a manutenção. A diferença expressiva de votos deu um recado à atual gestão sobre a força nos bastidores. No domingo, no Maracanã, Rodolfo Landim já havia sido xingado diversas vezes, especialmente motivado pela saída de Gabigol do clube.

A campanha de Dunshee se apoiou no histórico de títulos e no nome de Landim. A ideia inicial era que o atual presidente tentasse se eleger no Conselho Deliberativo, mas ele anunciou que seria CEO em caso de vitória do candidato da situação para tentar puxar mais votos.

Nem a influência de Landim foi suficiente. Se venceu com certa tranquilidade nos dois pleitos que participou, o presidente não teve força o suficiente para se manter no poder de alguma maneira.