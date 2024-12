Eleição do Flamengo tem aflição para prever votos e guerra de narrativas

O presidente Rodolfo Landim foi figura ativa do início ao fim da eleição para angariar votos a Rodrigo Dunshee. Ele falou com todos que passaram por ele na porta do ginásio Hélio Maurício, onde a votação aconteceu. Landim conversou com indecisos, tentou virar votos e mandou mensagens em grupos de Whatsapp. Em certo momento, pareceu apreensivo, mas ganhou confiança ao longo do dia.

Os três candidatos também apostaram na estratégia do corpo a corpo para conversar com eleitores. Eles distribuíram camisas, adesivos e muitos sorrisos. Era o dia decisivo.

Desde a manhã, as chapas também se articulavam para viabilizar ou incentivar transporte para alguns associados.

O movimento de sócios no clube indicou coisas diferentes durante o dia. Pela manhã, o número de eleitores de Bap era grande. À tarde, Dunshee ganhou mais entusiastas identificados com material de campanha. Depois, o cenário se equilibrou.

Apoiadores ficaram cantando do lado de fora. Em alguns momentos, por apoio a algum dos candidatos. Em outros, músicas do Flamengo.

A chuva no fim da tarde dispersou o movimento por algum tempo. Mesmo assim, o clube ficou movimentado. Às 18h, a Assembleia Geral divulgou que 2630 associados tinham votado. O colégio eleitoral do Fla neste ano tem 5.887 associados aptos a votar. É o menor colégio eleitoral desde o pleito de 2012.