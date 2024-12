Bap promete elevar Flamengo 'a patamares maiores do que teve até agora'

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu as primeiras declarações como novo presidente do Flamengo. Ele ressaltou a força do time que entrará junto a ele na gestão do clube. O novo mandatário foi escolhido nesta segunda-feira, em eleição na sede do clube.

Fico muito feliz de estar com eles. Isso me energiza, a vitória é de todo mundo e vai me ajudar a fazer um mandato à altura.

Bap não parou para dar entrevista. Ele fez um pronunciamento quando acabou eleito e depois foi abordando enquanto deixava o clube para mais algumas palavras.